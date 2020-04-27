حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تعود للارتفاع في إسبانيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 331 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، بعدما كانت قد سجلت 288 في اليوم السابق، فيما يمثل ارتفاعاً طفيفاً.



وأفادت وزارة الصحة، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض، ارتفع إلى 23521 من 23190 في اليوم السابق، فيما زاد عدد حالات الإصابة إلى 209 آلاف و465 من 207 آلاف و634 في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



يشار إلى أن أكثر من 117 ألف شخص، تماثلوا للشفاء منذ بداية الوباء في إسبانيا، التي تحتل إسبانيا المرتبة الثانية والثالثة تباعاً في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس (كورونا) في العالم، من حيث الإصابات والوفيات.