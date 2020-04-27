ناصر الدين: ثمانية ملايين دينار حجم التبرعات التي وصلت لصندوق (وقفة عز)

أعلن رئيس صندوق (وقفة عز) الدكتور طلال ناصر الدين، أن حجم التبرعات الني وصلت الصندوق حتى اللحظة، يقدر بثمانية ملايين دينار، مناشداً أهل الخير ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام، لدعم الصندوق بالأموال، للتمكن من توفير 20 مليون دينار.





وأوضح ناصر الدين، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الأموال، التي تم رصدها ستذهب مباشرة إلى 35 ألف عائلة و75 ألف عائلة جديدة من الأسر المعوزة، معرباً عن خشيته أنه في حال عدم وصولنا إلى المبلغ المقرر بـ 20 مليون دينار، سينعكس سلباً على مساعدة هذه الأسر.





وأضاف رئيس صندوق (وقفة عز) أن هناك 100 ألف طلب في وزارة التنمية الاجتماعية، تقدمت للاستفادة من الصندوق، مجدداً التأكيد أن الأموال ستصرف للعائلات والعمال مباشرة، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

رام الله - دنيا الوطن