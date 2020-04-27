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دولي

خروج جميع حالات إصابة بكوفيد-19 من مستشفيات ووهان

رام الله - دنيا الوطن
خرج جميع حالات إصابة بكوفيد-19 من مستشفيات في ووهان، المدينة الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، حتى يوم الأحد.

وجاء ذلك فى الوقت الذى أظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما واسم عائلته دينغ فى ووهان حاضرة مقاطعة هوبى . وقال مسؤول بلجنة الصحة بالمدينة إنه لم تعد لديه أعراض سريرية وتمكن من الخروج من المستشفى.

وقال مى فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية فى مؤتمر صحفى فى بكين إن النتيجة تحققت من خلال العمل الشاق للعاملين الطبيين فى ووهان وأولئك الذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد إلى المدينة .

ويعد إعلان يوم الأحد علامة بارزة بالنسبة للمدينة الأكثر تضررا بالوباء .

جاء ذلك بعد خمسة أيام من انخفاض عدد الحالات فى ووهان إلى رقم مزدوج وبعد أقل من 70 يوما من وصول عدد الحالات المسجلة اليومية فى مقاطعة هوبى إلى ذروته المقدرة بـ50633 حالة منها 38020 حالة فى ووهان .

وقال شانغ يو، وهو طبيب وحدة الرعاية الحرجة في ووهان: "إنه يوم تاريخي، لقد انتظرنا هذا اليوم منذ فترة طويلة".

وفي هوبي، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة جديدة لأكثر من 20 يوما.

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