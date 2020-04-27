عاجل

  • الكويت: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا) ليصل إجمالي الوفيات إلى 22

  • الكويت: إصابة 105 من الطواقم الطبية بفيروس (كورونا)

  • وزيرة الصحة: الخطر لا زال قائماً ومجلس الوزراء سيناقش امكانية فتح المطاعم ودور العبادة

  • أبو الرب: الحكومة تناقش اليوم فتح دور العبادة من مساجد وكنائس

  • إبراهيم ملحم عبر (تويتر): رئيس الوزراء محمد اشتية يتحدث في الإيجاز المسائي الساعة 5

  • شحادة: 750 اصابة بين الفلسطينين داخل الخط الاخضر

دولي

حزب إسرائيلي جديدة ينضم إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو

حزب إسرائيلي جديدة ينضم إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن حزب (العمل) صادق مساء أمس الأحد، بشكل رسمي على طلب رئيس الحزب عمير بيرتس، الانضمام إلى ائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو. 

وأضافت الصحيفة: "أيد الاقتراح 64.2٪ من أعضاء المؤتمر الذين شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 90.5٪ من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 3840. 

ودعم اقتراح بيرتس، عضو الكنيست إيتسيك شمولي، فيما عارضته عضو الكنيست ميراف ميخائيلي".

وقال بيرتس: "لقد تلقينا دعماً كاسحاً لكي نكون الجانب الاجتماعي والسياسي للحكومة، ولتغيير أجندة الحكومة وسياستها الاقتصادية إلى أجندة وسياسة مجتمع ديمقراطي، نحن لا ننضم إلى حكومة اليمين، نحن ننضم إلى حكومة الوحدة المتساوية بالتناوب، تعاوننا الاستراتيجي مع بيني غانتس، سيعيد الحركة العمالية كحركة سياسية رائدة ومؤثرة في إسرائيل". 

يذكر، أن بيرتس وشمولي سيشغلان، حسب الاتفاق مع غانتس، منصبين وزاريين في الحكومة، الاقتصاد والرفاه الاجتماعي.

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ 36 يوماً.. عدد مصابي (كورونا) ينخفض عن الألف بإيران

لأول مرة منذ 36 يوماً.. عدد مصابي (كورونا) ينخفض عن الألف بإيران

حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تعود للارتفاع في إسبانيا

حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تعود للارتفاع في إسبانيا

الصين تكشف معلومات جديدة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

الصين تكشف معلومات جديدة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

ليست حقنة المطهرات فقط.. ثمان مرات صدم فيها ترامب العلماء

ليست حقنة المطهرات فقط.. ثمان مرات صدم فيها ترامب العلماء

إسرائيل: 202 وفاة و15,466 إصابة بـ (كورونا)

إسرائيل: 202 وفاة و15,466 إصابة بـ (كورونا)

ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

شاهد: رفضت السويد معالجته.. تركيا تُرسل طائرة إسعاف لجلب مواطن مصاب بـ (كورونا)

شاهد: رفضت السويد معالجته.. تركيا تُرسل طائرة إسعاف لجلب مواطن مصاب بـ (كورونا)

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق 100 محل تجاري لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الشرطة تُغلق 100 محل تجاري لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

حنا: العالم منهمك بـ (كورونا) والاحتلال منهمك بتغيير طابع القدس وملامحها

حنا: العالم منهمك بـ (كورونا) والاحتلال منهمك بتغيير طابع القدس وملامحها

مباحث التموين بغزة تحرر 18 محضر ضبط لتجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تحرر 18 محضر ضبط لتجار مخالفين

القدوة يدعو إلى تبني استراتيجية وطنية لمواجهة قرار إسرائيل ضم الأغوار

القدوة يدعو إلى تبني استراتيجية وطنية لمواجهة قرار إسرائيل ضم الأغوار

الشرطة تُغلق 32 محلاً تجارياً وتُوقف 60 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ برام الله

الشرطة تُغلق 32 محلاً تجارياً وتُوقف 60 شخصاً خالفوا حالة الطوارئ برام الله

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لرفع الأعلام السوداء ورايات فلسطين في ذكرى قيام دولة الإحتلال

"الديمقراطية" تدعو لرفع الأعلام السوداء ورايات فلسطين في ذكرى قيام دولة الإحتلال

الشرطة تُلقي القبض على مطلوب للعدالة منذ ثلاث سنوات في رام الله

الشرطة تُلقي القبض على مطلوب للعدالة منذ ثلاث سنوات في رام الله

الاحتلال يعتقل محامياً من نابلس عند حاجز عسكري شمال البيرة

الاحتلال يعتقل محامياً من نابلس عند حاجز عسكري شمال البيرة

منوعات

الجمهور يرصد دلائل تتهم برنامج رامز جلال بـ&#34;الفبركة&#34;

الجمهور يرصد دلائل تتهم برنامج رامز جلال بـ"الفبركة"

وقف إعلان خادش للحياء في مصر.. وميس حمدان تُعلق

وقف إعلان خادش للحياء في مصر.. وميس حمدان تُعلق

إيناس الدغيدي تورط الداعية خالد الجندي في حلقة سهير رمزي

إيناس الدغيدي تورط الداعية خالد الجندي في حلقة سهير رمزي

نداء شرارة تطلق &#34;دعاء مع نداء&#34; طيلة شهر رمضان

نداء شرارة تطلق "دعاء مع نداء" طيلة شهر رمضان

جورج قرداحي يكشف لأول مرة سبب منعه من دخول الكويت

جورج قرداحي يكشف لأول مرة سبب منعه من دخول الكويت

رامز جلال يطلب من ياسمين صبري التخلي عن أبو هشيمة.. كيف ردت؟

رامز جلال يطلب من ياسمين صبري التخلي عن أبو هشيمة.. كيف ردت؟

مسلسل &#34;النهاية&#34; يُغضب وزارة الخارجية الإسرائيلية

مسلسل "النهاية" يُغضب وزارة الخارجية الإسرائيلية

&#34;العدو اللي مايقدّر وقفتك معاه&#34;.. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين

"العدو اللي مايقدّر وقفتك معاه".. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين

اتهامات صادمة لسما المصري.. وهي تُقحم &#34;الإخوان&#34;

اتهامات صادمة لسما المصري.. وهي تُقحم "الإخوان"

أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل (النهاية) الذي يتوقع زوالها

أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل (النهاية) الذي يتوقع زوالها

عربي

السعودية تُقلّص إنتاجها النفطي

السعودية تُقلّص إنتاجها النفطي

البرهان عن &#34;إسرائيل&#34;: لا عداء لنا مع أحد.. ونتوقع رفعنا من قائمة الإرهاب

البرهان عن "إسرائيل": لا عداء لنا مع أحد.. ونتوقع رفعنا من قائمة الإرهاب

مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)

مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم