حزب إسرائيلي جديدة ينضم إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن حزب (العمل) صادق مساء أمس الأحد، بشكل رسمي على طلب رئيس الحزب عمير بيرتس، الانضمام إلى ائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو.



وأضافت الصحيفة: "أيد الاقتراح 64.2٪ من أعضاء المؤتمر الذين شاركوا في التصويت، والذين بلغت نسبتهم 90.5٪ من أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 3840.





ودعم اقتراح بيرتس، عضو الكنيست إيتسيك شمولي، فيما عارضته عضو الكنيست ميراف ميخائيلي".





وقال بيرتس: "لقد تلقينا دعماً كاسحاً لكي نكون الجانب الاجتماعي والسياسي للحكومة، ولتغيير أجندة الحكومة وسياستها الاقتصادية إلى أجندة وسياسة مجتمع ديمقراطي، نحن لا ننضم إلى حكومة اليمين، نحن ننضم إلى حكومة الوحدة المتساوية بالتناوب، تعاوننا الاستراتيجي مع بيني غانتس، سيعيد الحركة العمالية كحركة سياسية رائدة ومؤثرة في إسرائيل".





يذكر، أن بيرتس وشمولي سيشغلان، حسب الاتفاق مع غانتس، منصبين وزاريين في الحكومة، الاقتصاد والرفاه الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطن