عاجل

  • البطش : وزارة الصحة تمكنت وبكل اقتدار من هندسة الاجراءات لحماية القطاع من (كورونا)

  • البطش: اليوم وزارة الصحة تقف بامتياز كفارس لهذه المرحلة لتخطي حالة الخطر

  • إيران: تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 91.472

  • البطش: نؤكد على دعمنا واسنادنا لكافة الجهود والاجراءات التي تشرف على تنفيذها وزارة الصحة

  • البطش: وزارة الصحة تمكنت وبكل اقتدار الحد من إنتشار فيروس (كورونا) بقطاع غزة

  • إيران: عدد المصابين بفيروس (كورونا) يصل إلى 91 ألفاً و472

  • إيران: تسجيل 96 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 5806

  • إيران: ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس (كورونا) إلى 5806

دولي

ليست حقنة المطهرات فقط.. ثمان مرات صدم فيها ترامب العلماء

ليست حقنة المطهرات فقط.. ثمان مرات صدم فيها ترامب العلماء
دونالد ترامب (أرشيفية)
يُعرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإثارته الجدل، إلا أن تصريحاته الأخيرة بشأن حقن مرضى كورونا بمواد معقمة، أعادت إلى الأذهان مواقفه التي اصطدم فيها مع العلماء وعرضته لانتقادات كبيرة.

وفيما يلي، استعرضت "سكاي نيوز" أبرز 8 تصريحات أو أفعال صدم فيها ترامب العلماء:

– في عام 2017، حدث كسوف شمسي نادر دفع علماء الفضاء وأطباء العيون للتحذير مرارا من النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية، إلا أن الصور أظهرت الرئيس الأميركي وهو يحدق في الشمس بعينه المجردة، قبل أن يضع النظارة الواقية.

– تعد قضية التغير المناخي أحد أكثر الموضوعات التي عرضت ترامب لانتقادات، فبالرغم من تحذيرات العلماء حول العالم من أن التغير المناخي قضية ملحة لا تحتمل التأجيل، اعتاد ترامب أن يصف تلك القضية بـ”الخدعة”، حتى وقت قريب.

– الرئيس الأميركي يعتقد أيضا أن ضوضاء توربينات الرياح التي يشير إليها باسم “طواحين الهواء”، تسبب الإصابة بالسرطان، وهو حديث غير دقيق، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

– وفي تصريحات صادمة أخرى، قال ترامب إن ممارسة التمارين الرياضية “يستنزف طاقة الجسم”، بينما يقول الأطباء للناس إن ممارسة التمارين “عامل مهم للغاية” للحفاظ على صحة جيدة.

– عندما أراد ترامب الدفاع عن تحذيره من أن ولاية ألاباما يهددها الإعصار دوريان، العام الماضي، استعرض خريطة مناخ كان قد تم تغييرها بخريطة عليها علامة لتوسيع مناطق الخطر.لكن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في الولاية، تعرضوا للتوبيخ من رئيس وكالتهم عندما نشروا تغريدات لطمأنة السكان القلقين، وأوضحوا أن الولاية ليست في مسار الإعصار، بحسب أسوشييتد برس.

– الخميس الماضي، أثار ترامب فكرة حقن المطهرات لمحاربة فيروس كورونا، وهو ما حذر المسؤولون الطبيون من خطورته.

الرئيس قال فيما بعد إنه كان يتهكم، رغم أن نص تصريحاته توحي بعكس ذلك.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: 202 وفاة و15,466 إصابة بـ (كورونا)

إسرائيل: 202 وفاة و15,466 إصابة بـ (كورونا)

ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

شاهد: رفضت السويد معالجته.. تركيا تُرسل طائرة إسعاف لجلب مواطن مصاب بـ (كورونا)

شاهد: رفضت السويد معالجته.. تركيا تُرسل طائرة إسعاف لجلب مواطن مصاب بـ (كورونا)

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%

ترامب يمدح نفسه بهذا التصريح

ترامب يمدح نفسه بهذا التصريح

بيل غيتس يُعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح (كورونا)

بيل غيتس يُعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح (كورونا)

كوريا الشمالية تنفي ضمنيًا وفاة &#34;كيم جونغ أون&#34;

كوريا الشمالية تنفي ضمنيًا وفاة "كيم جونغ أون"

البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية

البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

حمدونة: معاناة كبيرة للأسرى في شهر رمضان خلال النقل بـ (البوسطة)

حمدونة: معاناة كبيرة للأسرى في شهر رمضان خلال النقل بـ (البوسطة)

تعميم لـ &#34;الداخلية&#34; بغزة بضرورة منع ازدحام المواطنين بالمولات والمحلات الكبرى

تعميم لـ "الداخلية" بغزة بضرورة منع ازدحام المواطنين بالمولات والمحلات الكبرى

تعليم غزة تُنفذ أنشطة دعم نفسي عن بُعد للأطفال في مراكز الحجر

تعليم غزة تُنفذ أنشطة دعم نفسي عن بُعد للأطفال في مراكز الحجر

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات موظفي غزة

أكثر من ستة ملايين شيكل حصيلة تبرعات موظفي غزة

تَعرّف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين

تَعرّف على حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين

مدحت محيسن: المؤسسات الأهلية جاهزة لمساندة القطاع الصحي بمواجهة فيروس (كورونا)

مدحت محيسن: المؤسسات الأهلية جاهزة لمساندة القطاع الصحي بمواجهة فيروس (كورونا)

الشرطة بغزة تُفرج عن 143 موقوفاً غارماً بعد تسديد (70) ألف شيكل

الشرطة بغزة تُفرج عن 143 موقوفاً غارماً بعد تسديد (70) ألف شيكل

خطيب الأقصى: إذا فُتح باب المغاربة للمستوطنين سنفتح أبواب الأقصى

خطيب الأقصى: إذا فُتح باب المغاربة للمستوطنين سنفتح أبواب الأقصى

منوعات

وقف إعلان خادش للحياء في مصر.. وميس حمدان تُعلق

وقف إعلان خادش للحياء في مصر.. وميس حمدان تُعلق

إيناس الدغيدي تورط الداعية خالد الجندي في حلقة سهير رمزي

إيناس الدغيدي تورط الداعية خالد الجندي في حلقة سهير رمزي

نداء شرارة تطلق &#34;دعاء مع نداء&#34; طيلة شهر رمضان

نداء شرارة تطلق "دعاء مع نداء" طيلة شهر رمضان

جورج قرداحي يكشف لأول مرة سبب منعه من دخول الكويت

جورج قرداحي يكشف لأول مرة سبب منعه من دخول الكويت

رامز جلال يطلب من ياسمين صبري التخلي عن أبو هشيمة.. كيف ردت؟

رامز جلال يطلب من ياسمين صبري التخلي عن أبو هشيمة.. كيف ردت؟

مسلسل &#34;النهاية&#34; يُغضب وزارة الخارجية الإسرائيلية

مسلسل "النهاية" يُغضب وزارة الخارجية الإسرائيلية

&#34;العدو اللي مايقدّر وقفتك معاه&#34;.. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين

"العدو اللي مايقدّر وقفتك معاه".. ناصر القصبي وراشد الشمراني يثيران الجدل بمشهد عن الفلسطينيين

اتهامات صادمة لسما المصري.. وهي تُقحم &#34;الإخوان&#34;

اتهامات صادمة لسما المصري.. وهي تُقحم "الإخوان"

أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل (النهاية) الذي يتوقع زوالها

أول رد مصري على انتقادات إسرائيل لمسلسل (النهاية) الذي يتوقع زوالها

خطأ كارثي في &#34;فالنتينو&#34; يُغضب المصريين

خطأ كارثي في "فالنتينو" يُغضب المصريين

عربي

السعودية تُقلّص إنتاجها النفطي

السعودية تُقلّص إنتاجها النفطي

البرهان عن &#34;إسرائيل&#34;: لا عداء لنا مع أحد.. ونتوقع رفعنا من قائمة الإرهاب

البرهان عن "إسرائيل": لا عداء لنا مع أحد.. ونتوقع رفعنا من قائمة الإرهاب

مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)

مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم