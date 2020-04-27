إسرائيل: 202 وفاة و15,466 إصابة بـ (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة رجل إسرائيلي، الليلة الماضية، جراء إصابته بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 202 حالة، غالبيتهم من المسنين.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 202 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 15,466 حالة بالبلاد.



وأشار تقرير الوزارة، الى أن بين الإصابات، 129 مريضاً بوضع صعب، 96 منهم على أجهزة التنفس، و79 مريضاً بوضع متوسط، و8260 مريضاً بحالة مستقرة، وأن 979 مريضاً يعالجون في المشافي، وتشافى من المرض حتى اليوم، 6,796 شخصاً.