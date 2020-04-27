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ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

ناشطة تُفجّر مفاجأة حول سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
لم يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، منذ العاشر من نيسان/ أبريل، بعد تقارير عن إجرائه عملية في القلب، وتدهور وضعه الصحي، لتتضارب الأنباء حول وفاته وسط امتناع عن إعلان الخبر. 

وبحسب (العربية)، أعلنت ناشطة كورية شمالية، أن كيم "مختبئ، خوفاً من التقاط عدوى كورونا".

وقالت ييونمي بارك، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ومؤلفة كتاب "في سبيل العيش، مسيرة فتاة من كوريا الشمالية نحو الحرية" في سلسلة تغريدات على حسابها على (تويتر) الاثنين: "بحسب مصادري، كيم ليس متوفياً ولا مريضاً حتى، إنما مختبئ خوفاً من التقاط فيروس كورونا المستجد".


وأضافت: "على الرغم من كذبه بشأن عدم وجود أي إصابة في البلاد، فإن الوباء متفشٍ".

إلى ذلك، قالت: "كما فعل سلفه، كيم يترك شعبه يموت، وينقذ نفسه، سيعود ويثبت أننا على خطأ".

كما ناشدت وسائل الإعلام حول العالم عدم إعطائه تلك الهدية أو الفرح بإثباته كم كان الإعلام على خطأ، قائلة: "انتظروا وسترون".

وفي التفاصيل المختصرة وفق (رويترز)، لفتت الإذاعة الرسمية إلى أن كيم أعرب عن امتنانه للعمال والموظفين، الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون.

كما أعلنت اللجنة المركزية للنقل، أن زعيم كوريا الشمالية، تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف، بمناسبة ذكرى زيارة كيم يونغ أون لروسيا.

أتى ذلك، بعد تكهنات عدة، أثيرت بشأن صحة كيم إثر غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم إيل سونج، مؤسس كوريا الشمالية يوم 15 نيسان/ إبريل.

وفي هذا السياق، ذكر موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون، أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في نيسان/أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال، ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه".

وكانت الصين، أرسلت فريقاً إلى كوريا الشمالية، يضم خبراء صحة؛ لتقديم المشورة فيما يتعلق بصحة كيم، وذلك وفقا لما أكده، السبت، ثلاثة أشخاص مطلعين على الملف لوكالة (رويترز) قبل يومين.

إلى ذلك، ألمحت تقارير جديدة في وقت مبكر أمس الأحد إلى أن قطار كيم شوهد متوقفا في محطة القيادة في مدينة ونسون المحببة لقلب الزعيم يومي 21 و23 نيسان/ أبريل.

وأوضح مركز (38 نورث) أن "وجود القطار لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي، ولا يشير إلى أي شيء بشأن صحته، لكنه يعزز التقارير التي أفادت بأن كيم يقيم في منطقة للنخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

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