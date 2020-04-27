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مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)

مصر: هذا هو السبب الرئيسي لوفيات (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، مساء أمس الأحد، أن إن مصر تتبع خطة استراتيجية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن من 30 إلى 50% من عدد الوفيات في مصر جاء نتيجة تأخر المصابين في دخول المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال سعد: "علينا ألا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا. وإلى أن يتم التوصل إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقاية والطبية اللازمة لعودة الحياة تدريجياً".

وأشار إلى أن عدد الإصابات من جراء فيروس كورونا في تزايد، لكن مصر لا تزال لديها قدرة كبيرة في استيعاب أعداد المصابين.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري على أن معدل التعافي بالبلاد يفوق المعدل العالمي نتيجة جهود وزارة الصحة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، فضلا عن شفاء 62 شخصا وخروجهم من المستشفيات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة بينهم أجنبيان، مضيفا أن الحالات تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 4534 حالة، من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالات وفاة.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم المتعافين البالغ عددهم 1176.

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