دولي

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%

مستشار ترامب: اقتصادنا يواجه صدمة تاريخية والبطالة قد تصل إلى 16%
كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أمس الأحد، أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا، يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية، قد تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16%.

وقال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة (أيه.بي.سي) التلفزيونية: "الوضع خطير في حقيقة الأمر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينات.

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد بالاقتصاد الأمريكي، حيث أغلقت الشركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

وقدم عدد قياسي من الأمريكيين بلغ 26.5 مليون شخص طلبات إعانة بطالة منذ منتصف مارس، وتضررت تجارة التجزئة وقطاع البناء، وتزعزعت ثقة المستهلكين.

وقال هاسيت للصحفيين: "أعتقد أن معدل البطالة سيقفز ربما إلى 16% في تقرير الوظائف المقبل"، المقرر صدوره في الثامن من مايو متضمنا بيانات شهر نيسان/ أبريل.

وأضاف أن التغيير في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيكون "رقما كبيرا" سلبيا.

وقال: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين... سترون أعدادا أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل" مشيرا إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي. سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا".

وأضاف: "نأمل أن نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع الكونغرس".

وكان الكونغرس قد وافق على رصد ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف أثر فيروس كورونا، مؤكدا دعم الحزبين للعاملين الذين فقدوا وظائفهم وللاقتصاد الذي يمر بحالة صعبة للغاية.

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