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دبي تحدد غرامة لمنتهكي قيود العزل العام

دبي تحدد غرامة لمنتهكي قيود العزل العام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحذر، خصوصا في الفترة الحالية التي تواكب شهر رمضان، واعتياد الكثيرين على التجمعات فيها.

وورد في بيان لشرطة دبي: "مخالفة منع أو تقييد التجمعات بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة يكبد المخالف غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، وخمسة آلاف درهم لكل من شارك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تخفيفا جزئيا لتقييد الحركة منذ يوم الجمعة الماضي، ليبدأ من العاشرة مساء وينتهي في السادسة صباحا، مع بعض الاشتراطات الضرورية.

وطالبت القيادة العامة لشرطة دبي، بضرورة التباعد الجسدي بفاصل لا يقل عن مترين، وارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات برنامج التعقيم الوطني.

وأكدت الشرطة، أنها لن تتوانى عن تطبيق الغرامات على المخالفين لأي من التعليمات الصادرة.

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