ترامب يمدح نفسه بهذا التصريح
رام الله - دنيا الوطن
مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه، بتصريح جديد، حيث قال: إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أن "ترامب هو أكثر رؤساء البلاد نشاطا".
وقال ترامب عبر حسابه بموقع (تويتر): "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا.. لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".
وأضاف: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".
مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه، بتصريح جديد، حيث قال: إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أن "ترامب هو أكثر رؤساء البلاد نشاطا".
وقال ترامب عبر حسابه بموقع (تويتر): "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا.. لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".
وأضاف: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".
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