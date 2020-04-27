ترامب يمدح نفسه بهذا التصريح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

مدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه، بتصريح جديد، حيث قال: إن من يعرفونه ويعرفون تاريخ الولايات المتحدة، يؤكدون أن "ترامب هو أكثر رؤساء البلاد نشاطا".



وقال ترامب عبر حسابه بموقع (تويتر): "أنا رئيس يمتاز بالقدرة على المثابرة في العمل، وما قمت به في 3 سنوات ونصف، يفوق ما قام به أي رئيس سابق في تاريخ أمريكا.. لكن وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة".



وأضاف: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة "كمفورت" المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".