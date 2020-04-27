إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم الفوار

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ستة مواطنين على الاقل، منتصف ليلة الأحد الاثنين، بالغاز المسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.



ووفق وكالة (وفا) فقد أفادت مصادر من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 6 اصابات بالغاز المدمع، وتم نقلاها الى مستشفى يطا الحكومي.



وقال الوكالة: إن المواجهات تركزت بالقرب من مقبرة المخيم شرقا، بالقرب من أحد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت عقب ممارسات استفزازية واعتداءات زاولها جنود الاحتلال ضد المواطنين بالمنطقة، وتخللها اطلاق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.