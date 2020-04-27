دولي

بيل غيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح (كورونا)

بيل غيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح (كورونا)
بيل غيتس
رام الله - دنيا الوطن
قال الملياردير الأمريكي مؤسس شركة (مايكرسوفت) للتكنولوجيا بيل غيتس: إن "إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد فيروس (كورونا)، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، لكن المدة الفعلية عامان".

وأضاف غيتس، في حديث لقناة (CNN) أنه "من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحدث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل".  

ولفت إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن".

وأكد غيتس أنه لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له، معتبرا أن التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية.

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