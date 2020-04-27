العاهل المغربي للرئيس عباس: نتمنى تحقيق طموحات الفلسطينيين بالحرية واقامة دولتهم المستقلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل المغربي محمد السادس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.



وقال الملك محمد السادس في البرقية، نهنئ فخامتكم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعود عليكم وقد تحققت آمال وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، بهذا الشهر الفضيل أطيب التهاني وأصدق الدعوات للعلي القدير بأن يجعل من مقدم هذا الشهر الفضيل بشير رحمة وعافية وأمان لشعوب أمتنا الإسلامية والعالم بأسره.