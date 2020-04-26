الإعلامي الحكومي بغزة: التعميم الصادر بشأن المطاعم لا يعني تغيير الوضع القائم

سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، توضيحا لما تم تعميمه اليوم عن وزارة الاقتصاد بخصوص المطاعم.



وقال الإعلامي الحكومي، في بيان مقتضب: إن "ما تم تعميمه هي إجراءات صحية وقائية جرى إقرارها من وزارة الصحة ضمن التدابير الاحترازية المقرة حكوميًا وقد وزعت على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات للجمهور مثل: البنوك والمولات والمراكز التجارية والمخابز وغيرها".



وأوضح الإعلامي الحكومي، أن "التعميم لا يعني تغيرًا في الوضع القائم وإنما تعزيزا للإجراءات الصحية المتبعة في الأماكن والمطاعم العاملة أصلاً".



وأكد أن آليات التعامل مع الأماكن التي تشهد ازدحامات وتواجد المواطنين مثل المطاعم وغيرها لا تزال قائمة كما هي حتى اللحظة، وهي تندرج في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة سابقا بمنع التجمعات.