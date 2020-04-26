كوريا الشمالية تنفي ضمنيًا وفاة "كيم جونغ أون"

رام الله - دنيا الوطنعادت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، لبث أنباء عن نشاطات الزعيم كيم جونغ أون، بعد توقف لعدة أيام.ووفق (روسيا اليوم) فإن بث تلك الأخبار، جاء بهدف نفي أنباء عن مرضه ووفاته.يأتي ذلك، فيما أكدت كوريا الجنوبية، أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن كيم على قيد الحياة، وبصحة جيدة، وذلك تعقيباً على تواريه عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين.