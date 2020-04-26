عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية: إنه بدأ استقبال المواطنين الليبيين العائدين من مصر، عبر منفذ (امساعد) البري.وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، أنه سيتم وضع سكان طبرق في فنادق دار السلام، وباب طبرق، وزين.وأضاف: سستم وضع سكان بلديتي امساعد وبئر الأشهب في فنادق الجمل، واستراحة الطرق السريعة.