روسيا: نفذنا أكثر من 2.8 مليون فحص (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس (كورونا) في البلاد، خلال اليوم الماضي، لتتخطى بذلك الحصيلة 2,8 مليون فحص.



وقالت الهيئة: "إن 173 ألف شخص، يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد فحوص (كورونا) بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار.