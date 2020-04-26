قاذفات بريطانية تقصف لأول مرة منذ سبتمبر مواقع لتنظيم الدولة بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الحكومة البريطانية، أن سلاح الجو الملكي، نفذ "غارة جوية ناجحة" بقاذفتي (تايفون)، في 10 نيسان/ أبريل الجاري، ضد تنظيم الدولة، في منطقة طوز خورماتو، جنوبي كركوك، شمال العراق.



وجاء إعلان الحكومة البريطانية، عن تنفيذ أول غارة جوية لها ضد التنظيم منذ أيلول/ سبتمبر، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي تفاصيل الغارة، ذكرت أنها استهدفت مسلحين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب طوز خورماتو، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة.



وأفادت، بأن العملية أدت إلى إبعاد عدد من مقاتلي تنظيم الدولة من ساحة المعركة، وزيادة تدهور التنظيم.



وأعلنت، أن "طائرة مراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة أن "جميع الأسلحة ضربت أهدافها، وليس هناك أضرار جانبية".



وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد تنظيم الدولة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم، بعد هجومهم على قوات عراقية.