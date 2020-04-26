القدس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطناً قرب مخيم قلنديا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأحد، مواطناً من شارع المطار قرب مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.



وأفاد أمين سر حركة (فتح) في مخيم قلنديا، زكريا فيالة، بأن قوة إسرائيلية خاصة، متنكرة بزي مدني وتستقل مركبة نقل خضار، اختطفت مواطناً بعد مداهمة شقته في بناية سكنية بشارع المطار، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.