جنبلاط يشن هجومًا حادًا على الرئيس عون وحزب الله ورئيس الحكومة اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي في لبنان، هجومه على (حزب الله)، والرئيس اللبناني، ميشيل عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب.



وأكد جنبلاط، وفق ما نقلت عنه قناة (العربية)، أن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني، وحزب الله، الذي وصفه بـ "الانقلابي".



وقال جنبلاط: إن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية لا يعتبر شيئاً، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".



وأوضح، أن حزب الله، والتيار الوطني الحر، يحركان الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن التيار الوطني الحر، نسي أنه كان ميليشيا في لبنان، الذي لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.



وقال "سنُقاوم سلمياً وديمقراطياً، أنا جاهز للمحاكمة، شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان".



كما أشار إلى أن الثورة، لم تفشل في لبنان؛ لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع: "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره، كما لا يحق للمتهمين بالفساد، أن يوجهوا اتهامات لنا".