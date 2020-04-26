كندا تحذر من استخدام علاج ترامب "السحري" لعلاج مصابي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت كندا من استخدام العقارين المضادين للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد أو الحؤول دون إصابة المتعافين مجددا، وهو العلاج الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدواء السحري.



وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي يوز).



وأعربت عن قلقها حيال شراء بعض الأشخاص كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين بشكل مباشر، لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو علاجه، مشيرة إلى أن من شأن ذلك التسبب بمشاكل خطيرة في نظام نبضات القلب.



وصدر تحذير مشابه الخميس عن وكالة الأدوية الأوروبية بشأن العقارين، اللذين روّج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهما كعلاج واعد لفيروس كورونا المستجد.