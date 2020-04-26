إيطاليا تُسجّل تراجعاً كبيراً في عدد وفيات (كورونا) اليومي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 260 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، يوم الأحد، وهي أقل حصيلة يومية منذ 14 من آذار/ مارس الماضي.



وسجلت البلاد، أقل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس منذ 20 نيسان/ أبريل، وهو 2324 حالة، انخفاضاً من 2357 حالة يوم السبت.



وعدد الوفيات المسجل، يوم الأحد، أقل بكثير من 415 حالة وفاة سُجلت السبت، ويمثل ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات، بسحب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 شباط/ فبراير، يبلغ الآن 26644 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.



وارتفع عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم حاملين للمرض حالياً إلى 106103 من 105847، يوم السبت، وفق ما نقلت (رويترز).



ويرقد 2009 أشخاص في وحدات العناية المركزة، يوم الأحد، مقارنة مع 2102 السبت، استمراراً لتراجع متواصل منذ مدة طويلة، ومن بين من كانوا مصابين أصلاً، تعافى 64928 مقابل 63120 في اليوم السابق.



وقالت الوكالة: إن 1.187 مليون شخص، خضعوا لفحوص كشف الفيروس، مقابل 1.148 مليون في اليوم السابق، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو ستين مليوناً.