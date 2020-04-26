السعودية تُصدر توضيحًا لقرار تعليق الصلاة في المساجد

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة السعودية، مساء الأحد: إن قرار تعليق الصلاة في مساجد المملكة، بسبب جائحة (كورونا) لا يزال سارياً، مشيرة إلى أن عمليات التنظيف الجارية، تندرج في التدابير الوقائية.



وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان نشرته وكالة (واس) أنه "لا صحة لما هو متداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق سارياً".



وأضافت: "عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم، التي تتم حالياً، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الوزارة سابقاً. سائلين الله، أن يعجل بزوال هذا الوباء".