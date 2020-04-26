الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضاً لحكومة نتنياهو- غانتس





واعتبروا أنها مناورة من نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال والإخلال بالأمانة.



ففي مدينة تل أبيب، ندد المتظاهرون الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، بالاتفاق بين الرجلين، واعتبروه مناورة من نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.





وهتفوا ضد "الفساد" ودعماً لـ"حماية الديمقراطية" التي زعموا أن نتنياهو يهددها، كما رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية.



وكان نتنياهو وغانتس، قد وقعا الاثنين اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ، بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهراً، تخللتها ثلاثة انتخابات تشريعية.



وسيتولّى نتنياهو المتّهم بقضايا فساد، والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة (كوفيد- 19)، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشرة الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ 18 المتبقية.

رام الله - دنيا الوطنتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، اليوم الأحد، معبرين عن رفضهم لحكومة "الوحدة" التي شكلها كل من بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.ورفع المتظاهرون، بحسب ما نقلته (فرانس برس)، شعارات ضد "الفساد" ودعماً لـ"حماية الديمقراطية"، كما هتفوا بعبارة "الشعب ضد الحكومة".