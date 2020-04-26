سلطات الاحتلال تُعلن آلية عمل معابر الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر، أن تعمل المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم الثلاثاء، بشكل مختلف عن الأيام العادية.



وأوضحت سلطات الاحتلال، أنه سيتم فتح معابر نقل البضائع في الضفة الغربية، حتى الساعة 1 ظهراً، وتستأنف عملها يوم الخميس 30 نيسان/ أبريل، وفقًا لساعات العمل الروتينية.



وبالإضافة الى ذلك، يوم الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل، ستعمل معابر المشاة التالية دون تغيير: برطعة، النبي إلياس، نعلين، قلنديا والزيتون وفقًا لساعات العمل، أما باقي المعابر مغلقة.



ويوم الأربعاء، 29 نيسان/ أبريل ستعمل معابر المشاة التالية: برطعة، النبي إلياس، قلنديا والزيتون.



أما في قطاع غزة، فسيغلق معبر كرم أبو سالم يومي الثلاثاء والأربعاء 28- 29 نيسان/ أبريل وسيستأنف العمل يوم الخميس كالمعتاد، كذلك سيعمل معبر بيت حانون/ إيرز في هذين اليومين للحالات الإنسانية فقط.