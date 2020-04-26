وزارة الاقتصاد تُصدر توضيحًا حول عمل مطاعم غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة، توضيحًا حول عمل المطاعم في قطاع غزة.



وقالت وزارة الاقتصاد، في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنها قررت السماح بفتح المطاعم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى ضوابط السلامة المقرة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، فقد تقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا)".



ودعت الوزارة "جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات"، مؤكدة أنها "ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة".



وأكدت أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات، حرصاً على سلامة المواطنين.