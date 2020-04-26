(كورونا) حول العالم.. ارتفاع كبير بعدد الوفيات وأمريكا الأكثر تضرراً



- تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل.



- المكسيك: إجمالي مصابي (كورونا) 13842 إصابة و1305 وفيات.



- سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.



- سجلت مصر 227 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء، في حصيلة جديدة.



- وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495.



- ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350.



- الجزائر تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.



رام الله - دنيا الوطنشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات جراء وباء فيروس (كورونا) إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء، الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص.وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس (كورونا) المستجد أوائل شباط/ فبراير، الدولة الأكثر تضرراً مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:وزارة الصحة السودانية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 237 إصابة.- وزارة الصحة السعودية: 142 حالة تعاف جديدة من فيروس (كورونا) ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة، وتسجيل 1223 إصابة جديدة بالوباء.- وزارة الصحة العراقية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة.- فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 22856.- تركيا تعلن تسجيل 99 وفاة جديدة بـ (كورونا) ومجموع الوفيات يبلغ 2805 وفيات.- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4065.- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و10 حالات وفاة.- تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بمستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالي إلى 18420.- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليصبح إجمالي الإصابات 2975.- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء.- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي 26 حالة.- هولندا تعلن تسجيل 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس (كورونا(؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845.- إسرائيل تعلن تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و145 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.- وزارة الدفاع الروسية، تكشف عن إصابة 874 عسكرياً روسيا بفيروس (كورونا).- وزارة الصحة القطرية، أعلنت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).- سجلت إيران ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) حيث وصل تعداد المصابين بالوباء 90481، في حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 5710.- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 160.- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في لبنان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 707 وعدد حالات الشفاء إلى 145 حالة.- وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا(؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998.- الحكومة الإسبانية: حصيلة الوفيات اليومية تنخفض إلى 288 حالة.- ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفاً و175 إصابة.- الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا) دون تسجيل حالات وفاة.