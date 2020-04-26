الشرطة تغلق 25 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، اليوم 25 محلاً تجارياً، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص، لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل، وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 25 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت؛ لمخالفتهم التعليمات.



ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، بمنع الحركة والتجمع، والالتزام ببيوتهم، وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى، وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى، وبالتالي عدم نشر الفيروس بين المواطنين.