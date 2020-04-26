الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الخارجية: "إن الحاج أسعد سعادة (80 عاما) الذي كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس (كورونا)، في مستشفى بويمنت دير بورن في ولاية متشيغن الأميركية، توفي اليوم الأحد، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 37، وإصابة 644"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت الخارجيةـ أعلنت في تقرير صدر عنها في وقت لاحق من اليوم الأحد،: وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاماً) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس (كورونا)، وتم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) منها إصابة ممرضة، وهي على رأس عملها في مستشفى بويمنت في ولاية متشيغن.