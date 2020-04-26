(أزرق أبيض) يُطالب بتولي حقيبة الصحة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب مسؤولون كبار من حزب (أزرق أبيض) بحقيبة الصحة، لتعيين وزير مُحترف، ولكن ليس على حساب الحافظة الأجنبية.



وقالوا لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "خلال المفاوضات طالبنا بملف الصحة؛ لكن ليتسمان رفض بشدة التخلي عنه".



وكان وزير الصحة يعقوب ليتسمان، قد أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو قراره ترك منصبه، ورغبته في تولي وزارة البناء والإسكان، بحسب ما جاء على القناة 12 الإسرائيلية.