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سوريا تنهي العام الدراسي لمواجهة (كورونا)

سوريا تنهي العام الدراسي لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة السورية، اليوم الأحد، أنها ستنهي العام الدراسي لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في المدارس والثانويات وترفيعهم إلى الصفوف العليا، باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) فقد قرّرت الحكومة في جلستها الأسبوعية "نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى".

 وطلبت من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الدروس مع بدء العام المقبل.

ولا يشمل القرار طلاب الشهادات الرسمية في المرحلتين الاعدادية والثانوية، والبالغ عددهم أكثر من 557 ألفاً وفق وزارة التربية.

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