الأردن: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن؛ وهي لسائقي شاحنتين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين المتواجدين في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 447 حالة.



ووفق موقع (خبرني) فقد قال جابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي: إن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات تبلغ 99 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء بينهم 3 في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى الملكة علياء العسكري.



وأوضح أن الطفلة أصيبت بالفيروس خلال وجودها بالمستشفى، وتم فحصها مسبقا وكانت نتيجتها سلبية.



وأشار إلى أن أحد سائقي الشاحنتين كان قد دخل المملكة أمس وتم فحصه وثبتت إصابته، مبينا أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة داخل الأردن منذ فترة وكانت الإصابات قادمة من الخارج.