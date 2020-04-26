شؤون فلسطينية

طوباسي يطالب الخارجية اليونانية بموقف ضاغط على الاحتلال من سياسة الضم

طوباسي يطالب الخارجية اليونانية بموقف ضاغط على الاحتلال من سياسة الضم
رام الله - دنيا الوطن
اجرى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية خلال الأيام الماضية وذلك لتعذر اللقاءات الشخصية خلال الفترة الحالية وضعهم خلالها بصورة تداعيات تشكيل حكومة " الوحدة والطوارئ" الإسرائيلية و برنامجها السياسي الذي يدعو الي تنفيذ سياسات الضم و الالحاق لمنطقة الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائلية على مناطق المستوطنات الاستعمارية  بالإضافة إلى مساحات شاسعة من اراضي دولة فلسطين  بما يؤكد اصرار نظام دولة الاحتلال على تنفيذ المشروع الصهيوني في كل ارض فلسطين التاريخية وإغلاق اي أبواب ممكنة في وجه عملية السلام.

واكد السفير طوباسي خلال اتصالاته  بالمسؤولين اليونان  بإن اقدام إسرائيل على فعل ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على التسوية السياسية  التي تدعي لها اليونان والاتحاد الأوروبي و القائمة على اساس مبداء حل الدولتين وفق خطوط ما قبل ٤ حزيران ١٩٦٧ وأفق تحقيق السلام ان كان هنالك ما بقى من فرص له نتيجة استمرار سياسات الاحتلال. 

وتطرق السفير طوباسي خلال حديثه مع المسؤولين بالخارجية اليونانية إلى الإشادة بالخطة الصحية والإجراءات التي تتبعها الحكومة اليونانية في مواجهة جائحة الكورونا والي تأكيد تضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اليوناني الصديق وكافة الشعوب في مواجهة هذه الجائحة التي تحصد أرواح البشر وباتت تشكل عدوا غير مرئي للبشرية جمعاء.

كما ووضع السفير طوباسي المسؤولين بالخارجية اليونانية بجهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة وباء "كورونا" و نجاحها في مواجهته بالقدر الممكن في ظل إمكانيات متواضعة ، وبين لهم  في هذا السياق إلى أن الاحتلال الإسرئيلي ما زال يعرقل جهود الحكومة، خاصة في القدس المحتلة، حيث يقوم بإغلاق المراكز الطبية الخاصة بفحص "كورونا". 

ونقل السفير طوباسي للمسؤولين بالخارجية اليونانية ترحيب وزير الخارجية د. رياض المالكي بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والامن جوزيف بوريل من رفض موضوع الضم الذي يتصدر برنامج الحكومة الإسرائيلية و قراراتها القادمة و الإشادة بموقفه  في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967 وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة واعادة  تأكيده على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اية عملية ضم ستشكل خرق خطير للقانون الدولي. 

هذا وكانت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان قد اصدرت بيانا ووجهت مذكرة شفهية الى وزارة الخارجية اليونانية طالبت بضرورة ممارسة  الضغط المطلوب من جانب الحكومة اليونانية بشكل منفرد ومن خلال عضوية اليونان أيضا بالاتحاد الأوروبي على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم او المصادرة او الاستيطان او الهدم او اية خطوة احادية غير قانونية من شأنها تقويض اية فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة وتحت رعاية دولية يكون للاتحاد الأوروبي فيها دورا هاما وقد تتضمن بيان السفارة المواقف الأخيرة  للرئيس محمود عباس تجاه هذه التهديدات والعنجهية الإسرائيلية والمطالبة بضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي  في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.


أخبار ذات صلة

شاهد: العثور على حيوان الدولفين قبالة شاطئ بحر خانيونس

شاهد: العثور على حيوان الدولفين قبالة شاطئ بحر خانيونس

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم الفوار

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب مخيم الفوار

العاهل المغربي للرئيس عباس: نتمنى تحقيق طموحات الفلسطينيين بالحرية واقامة دولتهم المستقلة

العاهل المغربي للرئيس عباس: نتمنى تحقيق طموحات الفلسطينيين بالحرية واقامة دولتهم المستقلة

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية

الإعلامي الحكومي بغزة: التعميم الصادر بشأن المطاعم لا يعني تغيير الوضع القائم

الإعلامي الحكومي بغزة: التعميم الصادر بشأن المطاعم لا يعني تغيير الوضع القائم

القدس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطناً قرب مخيم قلنديا

القدس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطناً قرب مخيم قلنديا

سلطات الاحتلال تُعلن آلية عمل معابر الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

سلطات الاحتلال تُعلن آلية عمل معابر الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

وزارة الاقتصاد تُصدر توضيحًا حول عمل مطاعم غزة

وزارة الاقتصاد تُصدر توضيحًا حول عمل مطاعم غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

العاهل المغربي للرئيس عباس: نتمنى تحقيق طموحات الفلسطينيين بالحرية واقامة دولتهم المستقلة

العاهل المغربي للرئيس عباس: نتمنى تحقيق طموحات الفلسطينيين بالحرية واقامة دولتهم المستقلة

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية

عشراوي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية

القدس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطناً قرب مخيم قلنديا

القدس: قوة إسرائيلية خاصة تختطف مواطناً قرب مخيم قلنديا

الشرطة تغلق 25 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الشرطة تغلق 25 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أمريكا

الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في أمريكا

طوباسي يطالب الخارجية اليونانية بموقف ضاغط على الاحتلال من سياسة الضم

طوباسي يطالب الخارجية اليونانية بموقف ضاغط على الاحتلال من سياسة الضم

البرغوثي: قرار الاحتلال الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين بلطجة

البرغوثي: قرار الاحتلال الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين بلطجة

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء لـ 22 منشأة في سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء لـ 22 منشأة في سلفيت

منوعات

خطأ كارثي في &#34;فالنتينو&#34; يُغضب المصريين

خطأ كارثي في "فالنتينو" يُغضب المصريين

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

&#34;وفاة أحمد بدير&#34; يتصدر التريند عبر &#34;تويتر&#34;.. إليك الحقيقة

"وفاة أحمد بدير" يتصدر التريند عبر "تويتر".. إليك الحقيقة

خمس عشرة فنانة وفنان من غزة يحصلون على منح إنتاج فنية وفرص إقامات فنية

خمس عشرة فنانة وفنان من غزة يحصلون على منح إنتاج فنية وفرص إقامات فنية

علي معلول لـ&#34;رامز جلال&#34;: الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

علي معلول لـ"رامز جلال": الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في &#34;البرنس&#34;

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في "البرنس"

خطأ تاريخي في مسلسل &#34;أم هارون&#34; يزيد الجدل حوله

خطأ تاريخي في مسلسل "أم هارون" يزيد الجدل حوله

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

عربي

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم

عودة الدفعة الأولى من الليبيين العالقين في مصر إلى بلادهم

قاذفات بريطانية تقصف لأول مرة منذ سبتمبر مواقع لتنظيم الدولة بالعراق

قاذفات بريطانية تقصف لأول مرة منذ سبتمبر مواقع لتنظيم الدولة بالعراق

السعودية تُصدر توضيحًا لقرار تعليق الصلاة في المساجد

السعودية تُصدر توضيحًا لقرار تعليق الصلاة في المساجد

سوريا تنهي العام الدراسي لمواجهة (كورونا)

سوريا تنهي العام الدراسي لمواجهة (كورونا)