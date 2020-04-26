البرغوثي: قرار الاحتلال الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين بلطجة

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، قرار محاكم الاحتلال باحتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين، التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم، بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.



وأضاف، أن هذا القرار يُضاف إلى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين، كعقاب على دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.



وقال البرغوثي: أن هذه القرارات، التي يصممها نتنياهو وبنيت، تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) ولمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية، و قد آن أوان التصدي الحازم والموحد لها، وللاحتلال العنصري، الذي لا يقيم وزناً لأي اتفاقات أو قوانين دولية.