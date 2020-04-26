البرغوثي: قرار الاحتلال الاستيلاء على 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين بلطجة
رام الله - دنيا الوطن
وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، قرار محاكم الاحتلال باحتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين، التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم، بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.
وأضاف، أن هذا القرار يُضاف إلى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين، كعقاب على دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وقال البرغوثي: أن هذه القرارات، التي يصممها نتنياهو وبنيت، تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) ولمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية، و قد آن أوان التصدي الحازم والموحد لها، وللاحتلال العنصري، الذي لا يقيم وزناً لأي اتفاقات أو قوانين دولية.
وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، قرار محاكم الاحتلال باحتجاز 450 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين، التي دفعوها ضرائب من عرق جبينهم، بأنه قرصنة و بلطجة لصوصية مفضوحة.
وأضاف، أن هذا القرار يُضاف إلى بلطجة احتجاز ملايين سابقة من أموال الفلسطينيين، كعقاب على دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
وقال البرغوثي: أن هذه القرارات، التي يصممها نتنياهو وبنيت، تستهدف كسر الموقف الفلسطيني الرافض لـ (صفقة القرن) ولمشاريع الضم والتهويد الإسرائيلية، و قد آن أوان التصدي الحازم والموحد لها، وللاحتلال العنصري، الذي لا يقيم وزناً لأي اتفاقات أو قوانين دولية.
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