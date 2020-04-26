شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء لـ 22 منشأة في سلفيت

الاحتلال يخطر بهدم ووقف البناء لـ 22 منشأة في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 22 منزلاً ومنشأة زراعية بالهدم ووقف البناء، في بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت.

وقالت مصادر محلية: إن الإخطارات، استهدفت مناطق (الرأس وقطان الطويل وخلة القرن والهباير الواقعة شمال وشرق قراوة بني حسان.

وتتعرض المنطقة لانتهاكات إسرائيلية مستمرة، كما يستغل الاحتلال الظروف الصعبة بسبب جائحة (كورونا)، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية في أراضي المواطنين بالضفة الغربية.

وتعدُّ سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.

وتحاصر سلفيت سبع عشرة مستوطنة، أكبرها (أريئيل)، التي تعدُّ من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين، كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية، ضمن مخطط يشمل الأغوار، وعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس.

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