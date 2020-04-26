الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد نور البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي.



وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استلمت جثمان الشهيد البرغوثي، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حيث من المقرر تشييعه غداً الاثنين، في مسقط رأسه بلدة عابود، غرب رام الله، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واستشهد الأسير البرغوثي في الحادي والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، إثر سقوطه في حمام الغرفة في قسم 25 بـ (سجن النقب)، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً منذ العام 1967.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه تم تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، اليوم، بمشاركة الطبيب الفلسطيني، أشرف القاضي، ومحامي الهيئة.