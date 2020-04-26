(يديعوت): 68% من الإسرائيليين يؤيدون تقديم المساعدات لغزة





ووفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) فقد أيد نحو 52% من الإسرائيليين، تقديم مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية في الضفة، في حين وافق 68% من الإسرائيليين، على تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.





من جانبها، أوضحت رئيسة المعهد تمار هرمان، بأن سبب تزايد نسبة تشجيع الشارع الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مرتبط بالمساعي لابرام صفقة تبادل أسرى؛ للإفراج عن الأسرى المعتقلين لدى المقاومة في غزة.

رام الله - دنيا الوطنأجرى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية استطلاعاً جديداً، أظهر تزايداً كبيراً في قبول الشارع الإسرائيلي؛ لتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة.