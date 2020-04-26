قرار بإعادة فتح جميع المطاعم في قطاع غزة





وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسوك): أن قرار السماح، جاء بشرط اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية المتبعة.





يذكر، أنه تقرر إغلاق المطاعم في قطاع غزة، تزامناً مع الإجراءات الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة المطاعم والفنادق في غزة، اليوم الأحد، صلاح أبو حصيرة: إن وزارة الاقتصاد، قررت السماح بفتح كافة المطاعم العاملة في القطاع.