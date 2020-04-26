نتنياهو: وعد ترامب الاعتراف بالضم والمستوطنات سيتحقق خلال بضعة أشهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إن وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالضم والمستوطنات، سيتحقق خلال بضعة أشهر.



وقال في تصريحات نقلتها (القناة 13) الإسرائيلية: إن "ترامب وعد بالاعتراف بالضم والمستوطنات، وبالتأكيد سيتحقق الوعد في غضون بضعة أشهر"، وفق زعمه.



تأتي تصريحات نتنياهو، بعد يومين من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اعتبر فيها أن تنفيذ إجراءات ضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، قرار يعود اتخاذه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، الأسبوع الماضي: إن الولايات المتحدة الأميركية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الإسرائيلي، بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإن قرار الضم الإسرائيلي، مستند إلى خرائط الضم الأميركية- الإسرائيلية التي هي جزء من (صفقة القرن)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

رام الله - دنيا الوطن