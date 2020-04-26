غنام تُسلّم وزيرة الصحة 500 مسحة لفحص فيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سلمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الأحد، وزيرة الصحة، د. مي الكيلة 500 مسحة فحص لفيروس (كورونا)، بتبرع من أحد رجال الخير، وذلك لمساندة وزراة الصحة على إجراء مزيد من الفحوصات المخبرية للمواطنين المشتبه بإصابتهم بالفيروس.



وأكدت د. غنام خلال لقائها بالكيلة، على أن تكامل كافة المؤسسات، من شأنه أن يفرز نتائج ايجابية لحماية مواطنينا والحفاظ على سلامتهم في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمجابهة جائحة (كورونا).



وتوجهت غنام بالشكر للمتبرع، ولكافة القائمين على عملية شراء وإحضار المسحات إلى في فلسطين، مشيرة إلى أننا نعول على وعي شعبنا والتزامه بالتعليمات، حتى نستطيع الخروج من الأزمة بأقل الأضرار، مبينةً أن المحافظة، وبالتعاون مع وزارة الصحة تقوم بتوفير كافة احتياجات مراكز العناية الاحترازية في رام الله والبيرة.



بدورها، شكرت الوزيرة الكيلة المحافظ غنام على تنسيق الجهود من أجل إيصال المسحات لوزارة الصحة، مشيرة إلى أن هذه المسحات، ستزيد من قدرة الوزراة على أخذ عينات جديدة حماية لشعبنا وحفاظاً على سلامتهم.