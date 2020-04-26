ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا بإسرائيل لـ 200

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل ارتفع إلى 200، إذ توفيت اليوم مريضة عمرها ستة وستون عاما في مستشفى شيبا في تل هشومير .





وأضافت القناة: "يستدل من المعطيات ان اعداد المتعافين مستمرة في تجاوز اعداد الأشخاص الذين تنتقل اليهم العدوى.فمنذ امس أصيب 100 شخص بالفيروس بينما تماثل 167 للشفاء".



وتابعت: "الشرطة تقوم بفرض انظمة الطوارئ وبتغريم المخالفين، كما أنها شرعت في الأيام القريبة بتوزيع نحو مليون كمامة واقية على الجمهور في اطار المساعي لحصر فيروس الكورونا".





وأكملت: "تطبق من يوم غد التعليمات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات في الحيز العام بحيث يغرم كل من يخالفها بمائتي شيكل".





وأشارت إلى أن الشرطة أحرزت أمس 803 مخالفات لأنظمة الطوارئ من بينها 10 مخالفات بسبب عدم ارتداء الكمامة في الحيز العام و 643 مخالفة بسبب الخروج الى الحيز العام بدون مبرر وخلافا للانظمة و111 مخالفة لتواجد السكان في أماكن محظورة ويبلغ مجمل المخالفات التي حررتها الشرطة حتى اليوم زهاء 51 ألفاً.



رام الله - دنيا الوطن