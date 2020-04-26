عاجل

  • الكيلة: لم تسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) في جميع المحافظات

مباشر | إيجاز صحفي للناطق باسم الحكومة بشأن فيروس (كورونا) في فلسطين

دولي

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا بإسرائيل لـ 200

ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا بإسرائيل لـ 200
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل ارتفع إلى 200، إذ توفيت اليوم مريضة عمرها ستة وستون عاما في مستشفى شيبا في تل هشومير .

وأضافت القناة: "يستدل من المعطيات ان اعداد المتعافين مستمرة في تجاوز اعداد الأشخاص الذين تنتقل اليهم العدوى.فمنذ امس أصيب 100 شخص بالفيروس بينما تماثل 167 للشفاء".

وتابعت: "الشرطة تقوم بفرض انظمة الطوارئ وبتغريم المخالفين، كما أنها شرعت في الأيام القريبة بتوزيع نحو مليون كمامة واقية على الجمهور في اطار المساعي لحصر فيروس الكورونا".

وأكملت: "تطبق من يوم غد التعليمات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات في الحيز العام بحيث يغرم كل من يخالفها بمائتي شيكل".

وأشارت إلى أن الشرطة أحرزت أمس 803 مخالفات لأنظمة الطوارئ من بينها 10 مخالفات بسبب عدم ارتداء الكمامة في الحيز العام و 643 مخالفة بسبب الخروج الى الحيز العام بدون مبرر وخلافا للانظمة و111 مخالفة لتواجد السكان في أماكن محظورة ويبلغ مجمل المخالفات التي حررتها الشرطة حتى اليوم زهاء 51 ألفاً.

أخبار ذات صلة

إيران تقرر عودة الحياة وفتح المدن بـ&#34;طريقة مختلفة&#34;

إيران تقرر عودة الحياة وفتح المدن بـ"طريقة مختلفة"

الجيش الإيراني يكشف تفاصيل إنجاز كبير تحقق للمرة الأولى

الجيش الإيراني يكشف تفاصيل إنجاز كبير تحقق للمرة الأولى

تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مصاب بـ(كورونا) رفضت السويد معالجته

تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مصاب بـ(كورونا) رفضت السويد معالجته

60 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

60 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

ترامب ينتقد نفسه بسبب المؤتمرات الصحفية حول (كورونا)

ترامب ينتقد نفسه بسبب المؤتمرات الصحفية حول (كورونا)

قفزة قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا) في روسيا

قفزة قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا) في روسيا

مستشفيات &#34;ووهان&#34; خالية من أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)

مستشفيات "ووهان" خالية من أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)

إسبانيا تسجل أدنى مستوى بعدد وفيات (كورونا) منذ أكثر من شهر

إسبانيا تسجل أدنى مستوى بعدد وفيات (كورونا) منذ أكثر من شهر

التعليقات

الدنيا حكايات

أم هارون

أم هارون

شؤون فلسطينية

مختصون يرجحون إصابة الطالب &#34;حسن&#34; بفيروس (كورونا) خلال اعتقاله

مختصون يرجحون إصابة الطالب "حسن" بفيروس (كورونا) خلال اعتقاله

&#34;الاقتصاد&#34; تُغلق محلاً لبيع القطايف لمخالفته السلامة الصحية وتُحيل ثلاثة مخالفين للنيابة

"الاقتصاد" تُغلق محلاً لبيع القطايف لمخالفته السلامة الصحية وتُحيل ثلاثة مخالفين للنيابة

سلطات الاحتلال تُقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

سلطات الاحتلال تُقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

الشرطة تضبط 67 مركبة وتُغلق 52 محلاً تجارياً وتعتقل 27 شخصاً بنابلس

الشرطة تضبط 67 مركبة وتُغلق 52 محلاً تجارياً وتعتقل 27 شخصاً بنابلس

للمرة الثالثة توالياً.. سلطات الاحتلال تُمدد اعتقال فتى من جنين

للمرة الثالثة توالياً.. سلطات الاحتلال تُمدد اعتقال فتى من جنين

إغلاق 15 محلاً والقبض على عشرة أشخاص في الخليل

إغلاق 15 محلاً والقبض على عشرة أشخاص في الخليل

الشرطة تُغلق 60 محلاً تجارياً وتقبض على شخص في جنين

الشرطة تُغلق 60 محلاً تجارياً وتقبض على شخص في جنين

بلدية غزة تجمع 720 طناً من النفايات يومياً خلال شهر رمضان

بلدية غزة تجمع 720 طناً من النفايات يومياً خلال شهر رمضان

منوعات

خطأ كارثي في &#34;فالنتينو&#34; يُغضب المصريين

خطأ كارثي في "فالنتينو" يُغضب المصريين

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

&#34;وفاة أحمد بدير&#34; يتصدر التريند عبر &#34;تويتر&#34;.. إليك الحقيقة

"وفاة أحمد بدير" يتصدر التريند عبر "تويتر".. إليك الحقيقة

علي معلول لـ&#34;رامز جلال&#34;: الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

علي معلول لـ"رامز جلال": الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في &#34;البرنس&#34;

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في "البرنس"

خطأ تاريخي في مسلسل &#34;أم هارون&#34; يزيد الجدل حوله

خطأ تاريخي في مسلسل "أم هارون" يزيد الجدل حوله

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

عربي

السودان يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

السودان يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

إصابات فيروس (كورونا) في قطر تتجاوز العشرة آلاف

إصابات فيروس (كورونا) في قطر تتجاوز العشرة آلاف

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ &#34;عودة تدريجية&#34; لعمل قطاعات خدمية

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ "عودة تدريجية" لعمل قطاعات خدمية

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة