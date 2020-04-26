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إيران تقرر عودة الحياة وفتح المدن بـ"طريقة مختلفة"

إيران تقرر عودة الحياة وفتح المدن بـ"طريقة مختلفة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحكومة ستعمل على تقسيم المدن إلى ثلاثة ألوان أبيض وأصفر وأحمر، وفقًا لنسب الإصابة بفيروس "كورونا".

وأكد روحاني، في كلمة خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأحد، أن "البلاد ستقسم إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فان المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم، وفق وكالة (سبوتنك).

وأوضح أن "الأبيض يرمز لخلو المدينة من الفيروس، والأحمر يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وذلك تمهيدًا لإعادة فتح بعض المدن".

وأعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إيرج حريرجي، أمس السبت، عن انخفاض نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين في المستشفيات بنسبة أكثر من 50 بالمائة وانخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس بنحو 70 بالمائة.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كيانوش جهانبور، إنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 89328 حالة حتى الأن بينهم 3096 في وضع حرج".

وأضاف أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 68193 شخصا حتى الأن، كما توفي 76 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5650.

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