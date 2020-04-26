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إصابات فيروس (كورونا) في قطر تتجاوز العشرة آلاف

إصابات فيروس (كورونا) في قطر تتجاوز العشرة آلاف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطر، ارتفاعاً ملموساً لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة و1012 حالة شفاء، وفق (روسيا اليوم). 

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس، حيث تمثل حصيلة إصابات اليوم في قطر ارتفاعاً ملموساً مقارنة مع معدلات اليوم السابق (أي 833 إصابة).

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