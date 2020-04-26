تركيا ترسل طائرة إسعاف لجلب مصاب بـ(كورونا) رفضت السويد معالجته

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رام الله - دنيا الوطن

أرسلت تركيا طائرة إسعاف إلى السويد لإجلاء مواطنها "أمرالله غولوشكن"، بعد أن رفضت مستشفيات هذا البلد معالجته من الإصابة بفيروس (كورونا) الجديد.



وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، صباح الأحد، في تغريدة على (تويتر)، تخصيص طائرة لجلب المريض، استجابة لطلب ابنته، المساعدة من السلطات التركية.



وأرفق قوجة تغريدته بصورة للطائرة التي انطلقت الساعة السادسة (03.00 تغ) إلى السويد مع الطاقم الطبي.



وأضاف قائلا: "ليلى العزيزة أرسلنا طائرة إسعاف إلى السويد لجلبكم إلى تركيا، شعرنا بالحزن لبعدكم عن بلادنا في هذه الفترة العصيبة، مستشفياتنا وأطباؤنا جاهزون لاستقبال والدك".



وكانت ابنتا أمرالله غولوشكن، ليلى وسميرة في مدينة مالمو السويدية، طلبتا المساعدة من تركيا عبر (تويتر).



وقالت ليلى في تغريدتها: "أعيش مع أسرتي في السويد وأعراض كورونا بدأت تظهر على والدي قبل 11 يوما، واتصلنا بالمستشفى مرارا لكنهم لم يستجيبوا لنا".



وأردفت: "وبعد أن ساءت الحالة الصحية لوالدي، جاء طبيب إلى منزلنا وأكد إصابته بكورونا، وأوصى بنقله إلى المستشفى، لكن رغم تأكيد إصابته بكورونا، أخرجوه من المستشفى وطلبوا منه البقاء في المنزل".



وعقب تلقيها نبأ انطلاق طائرة اسعاف تركية إلى السويد، شكرت ليلى عبر تغريدة، وزير الصحة فخر الدين قوجة والرئيس رجب طيب أردوغان.



وعلّق على الحادثة الإنسانية هذه، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قائلا: "مستشفيات السويد رفضت معالجة مواطننا، وتركيا لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر".



واستطرد قائلا: "سنقوم بجلب السيد أمرالله إلى بلادنا عبر طائرة إسعاف، ونحن فخورون لأننا من مواطني الجمهورية التركية".