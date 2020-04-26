عاجل

  • الإمارات: خمس وفيات جديدة بفيروس كوورنا ترفع الإجمالي إلى 76 و536 إصابة

  • هولندا: تسجيل 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

عربي

البرهان: قوات ومليشيات إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية

البرهان: قوات ومليشيات إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، استيلاء قوات ومليشيات إثيوبية على جانب كبير من أراضي السودان، الواقعة على الحدود بين البلدين.

ويُعد إعلان البرهان، أول اعتراف من مسؤول سوداني باحتلال قوات ومليشيات إثيوبية، لأراض زراعية، تقع في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا شرقي البلاد

وقال البرهان، في مقابلة بثت على التلفزيون الرسمي، السبت: "هناك مشاكل قديمة، وفقد رعاة مواشيهم، ومزارعون فقدوا أراضيهم، وما كان من القوات المسلحة إلا حمايتهم، لأن الإثيوبيين فرضوا وجوداً في الأراضي".

وأكد مقتل أحد عناصر الجيش وجرح اثنين، خلال هجوم شنته مليشيات إثيوبية على الأراضي السودانية مؤخراً.

وتفقد البرهان ورئيس هيئة الأركان ومدير جهاز المخابرات وقادة الجيش، في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة على الحدود الشرقية في عدد من المواقع.

وآنذاك، قال رئيس مجلس السيادة: إن الجيش مستعد تماماً لحماية المواطنين وأراضي البلاد، وأكد أن القوات المسلحة لن تفرط في واجبها أبداً.

وبعد يومين من هذه التطورات، وصل الخرطوم، رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الفريق أول ركن آدم محمد، برفقة عدد من كبار القادة العسكريين، وأجرى محادثات مع البرهان وكبار القادة العسكريين، كما اجتمع إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان خلال هذه المحادثات على ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة، كما توصلا إلى "تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة".

وكان الجيش السوداني، أعاد في 30 آذار/ مارس الماضي انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عاما في منطقة "الفشقة الصغرى" الحدودية مع إثيوبيا، والمتنازع عليها بين البلدين، والتي تشهد توترات من وقت لآخر، جراء نشاط عصابات في المنطقة.

أخبار ذات صلة

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ &#34;عودة تدريجية&#34; لعمل قطاعات خدمية

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ "عودة تدريجية" لعمل قطاعات خدمية

وزير الصحة اللبناني يُوضح حقيقة انتهاء جائحة (كورونا) في بلاده

وزير الصحة اللبناني يُوضح حقيقة انتهاء جائحة (كورونا) في بلاده

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

العاهل السعودي يُصدر أمراً عاجلاً بشأن التمويل دون ترخيص

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية

(أنصار الله) اليمنية توجه اتهاماً خطيراً للسعودية

مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد

مصرع شخصين بحريق ضخم في سوق تجاري ببغداد

التعليقات

الدنيا حكايات

أم هارون

أم هارون

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

سلطات الاحتلال تُقرر تسليم جثمان الشهيد نور البرغوثي مساء اليوم

الشرطة تضبط 67 مركبة وتُغلق 52 محلاً تجارياً وتعتقل 27 شخصاً بنابلس

الشرطة تضبط 67 مركبة وتُغلق 52 محلاً تجارياً وتعتقل 27 شخصاً بنابلس

للمرة الثالثة توالياً.. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال فتى من جنين

للمرة الثالثة توالياً.. سلطات الاحتلال تمدد اعتقال فتى من جنين

إغلاق 15 محلاً والقبض على عشرة أشخاص في الخليل

إغلاق 15 محلاً والقبض على عشرة أشخاص في الخليل

الشرطة تُغلق 60 محلاً تجارياً وتقبض على شخص في جنين

الشرطة تُغلق 60 محلاً تجارياً وتقبض على شخص في جنين

بلدية غزة تجمع 720 طن من النفايات يومياً خلال شهر رمضان

بلدية غزة تجمع 720 طن من النفايات يومياً خلال شهر رمضان

نادي الأسير: أكثر من (50) يوماً على عزل الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمة

نادي الأسير: أكثر من (50) يوماً على عزل الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمة

الأوقاف تُوزّع سلة الخير الرمضانية على 6100 أسرة متعففة

الأوقاف تُوزّع سلة الخير الرمضانية على 6100 أسرة متعففة

منوعات

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

أول رد من ميس حمدان بعد اتهامها بخدش الذوق العام في مصر

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد هجومه عليها بسبب أحمد العوضي

&#34;وفاة أحمد بدير&#34; يتصدر التريند عبر &#34;تويتر&#34;.. إليك الحقيقة

"وفاة أحمد بدير" يتصدر التريند عبر "تويتر".. إليك الحقيقة

علي معلول لـ&#34;رامز جلال&#34;: الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

علي معلول لـ"رامز جلال": الثعبان أهون من التوقيع للزمالك

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

محيي إسماعيل: لهذا السبب لم أمثل مع عادل إمام رغم إعجابي بالدور

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في &#34;البرنس&#34;

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب مافعله بالجواز المصري في "البرنس"

خطأ تاريخي في مسلسل &#34;أم هارون&#34; يزيد الجدل حوله

خطأ تاريخي في مسلسل "أم هارون" يزيد الجدل حوله

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

انتقادات وهجوم على ناصر القصبي بسبب هذا المشهد في مسلسله الجديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

بعد شائعة وفاته.. ياسر العظمة يظهر بنفسه ويُفاجئ جمهوره بخبر جديد

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

ابن غادة عادل يتوعد لرامز جلال

عربي

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ &#34;عودة تدريجية&#34; لعمل قطاعات خدمية

توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ "عودة تدريجية" لعمل قطاعات خدمية

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

سوريا تُعلن فك الحظر عن أولى البلدات المعزولة صحياً

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق