تعاف حذر لرحلات العطلة وسط انحسار الوباء في الصين

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رام الله - دنيا الوطن

يستقبل مسافرون صينيون عطلة عيد العمال العالمي التى تستمر خمسة أيام، بحذر على الرغم من انحسار وباء فيروس كورونا الجديد.



وذكر تقرير أصدرته مجموعة Trip.com، وهي وكالة سفر صينية على الانترنت، أن العطلة التى تبدأ فى أول مايو المقبل ستشهد رحلات يقوم بها السائحون الصينيون أساسا في أو حول المدينة التى يعيشون فيها بسبب الوباء الراهن.



وقال أحد العاملين في صناعة السياحة انه يتوقع أن يرتفع اجمالي عدد السائحين خلال العطلة بشكل كبير، اذ يمضي وضع الوباء نحو اتجاه ايجابي.



وترتفع مبيعات التذاكر لزيارة المواقع السياحية خلال العطلة بشكل حاد على موقع الشركة الالكترونية، حيث سيفتتح أكثر من 4 آلاف موقع سياحي في عموم الصين أمام الجماهير خلال العطلة، وفقا للتقرير.



وأضاف التقرير أن مبيعات التذاكر والمجموعات الفندقية للعطلة شهدت ارتفاعا أيضا.



وقال التقرير ان السائحين الصينيين سيأتون أساسا من المدن مثل شانغهاي وقوانغتشو وشنتشن وتشنغدو وهانغتشو، فيما تشمل أكبر عشرة مقاصد مدن شانغهاي وقوانغتشو وبكين وتشنغدو وشنتشن.