60 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيران

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيران، اليوم الأحد، 60 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة: إنه بهذا الرقم، يرتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك في البلاد، إلى 5710 حالات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضاف في بيان على التلفزيون الرسمي: أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد، وصل إلى 90481، مشيراً إلى أن 69657 مريضاً تماثلوا حتى الآن للشفاء من الفيروس التاجي، فيما لا يزال 3079 آخرين في حالة حرجة.



وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الإيرانية، أجرت حتى اليوم 421313 فحصاً لتشخيص (كورونا)، بينما تمثل أرقام اليوم في البلاد ارتفاعاً طفيفاً في معدل الإصابات الجديدة (مقارنة مع 1134 إصابة يوم أمس) وأدنى حصيلة وفيات منذ 46 يوماً، حسب موقع (روسيا اليوم).