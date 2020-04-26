السعودية ترفع حظر التجول جزئياً وتبقيه في مكة على مدار 24 ساعة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة؛ ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن تنفيذ الأمر، سيبدأ ابتداءً من اليوم الأحد مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وسمح الأمر أيضاً بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى 20 من نفس الشهر، ابتداء من يوم الأربعاء 29 نيسان/ أبريل حتى يوم الأربعاء 13 أيار/مايو.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم أمس السبت، تسجيل 166 حالة شفاء جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2215، فيما تم تسجيل 1197 إصابة جديدة.

رام الله - دنيا الوطن