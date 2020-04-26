قفزة قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا) في روسيا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا اليوم الأحد، قفزة قياسية في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يأتي ذلك بعد الإعلان عن 66 مصاباً، توفوا في اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات إلى 747، وفق ما أعلن المركز الروسي لإدارة أزمة (كورونا).



وأضافت: تم تسجيل 6361 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات لديها إلى 80 ألفاً و949، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتماثل 517 مريضاً للشفاء من (كورونا) في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767 شخصاً.



وتتصدر موسكو بفارق كبير قائمة أكبر بؤر (كورونا) في روسيا، ويعود إليها أكثر من 50% من مجموع الإصابات والوفيات المسجلة في البلاد (42480 إصابة و404 وفيات)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).